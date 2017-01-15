مضى عام على التوقيع على خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1) وعلى الرغم من عدم تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلا أن الجميع يقر أن قطاع الطاقة حقق أبرز النتائج بعد الاتفاق النووي.

وقد حقق قطاع النفط إنجازات على صعيدي الإنتاج والتصدير فقد تم مضاعفة الانتاج خلال عدة شهور، بينما ارتفع مستوى الصادرات الى الضعف، هذا في الوقت الذي وضعت فيه بعض الدول وفي مقدمتها السعودية العراقيل أمام مضاعفة ايران إنتاجها وتصديرها للنفط.

الإحصائيات تشير الى أن الدول الآسيوية في مقدمة الدول التي ضاعفت استيرادها للنفط الايراني وبلغت مليوني برميل في اليوم. وفي نفس الوقت، فان الهند زادت استيرادها من النفط الايراني خمسة أضعاف، بينما تزايد الاستيراد الياباني من النفط الايراني الى الضعف.

الى ذلك، فان الصين التي خفضت استيراد النفط الايراني خلال السنوات الماضية، فانها رفعت مستوى توريدها للنفط الايراني الى أكثر من 500 ألف برميل في اليوم وبلغ 600 ألف وحتى الى 650 ألف برميل.

من جانب آخر، فان كوريا الجنوبية التي وصل توريدها للنفط الايراني 100 ألف برميل في اليوم خلال السنوات الماضية، فانها قامت برفع توريدها الى 400 ألف برميل.

وعلى صعيد الانجازات التي تحققت في مجال الطاقة والنفط، فقد استطاعت ايران أن تبرم اتفاقيات مع 29 شركة أوروبية وآسيوية عملاقة.

هذا وقال مساعد وزير النفط في الشؤون الدولية والتجارية: ان ايرادات ايران من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي) بلغت 29 مليار دولار، وذلك بعد إبرام الاتفاق النووي.

وقال أمير حسين زماني نيا، السبت، في تصريح له: ان معدل صادرات النفط والسوائل الغازية خلال الفترة المذكورة بلغ مليونين و570 ألف برميل يومياً، كما ان هذه الكمية وصلت خلال الشهر الماضي (ديسمبر) الى أكثر من مليونين و830 ألف برميل يومياً. وأضاف: ان شركة النفط الوطنية الايرانية وبعد الاتفاق النووي أبرمت 15 مذكرة تفاهم واتفاقية بحيث من المقرر أن تصل الى 25 اتفاقية حتى نهاية العام الايراني الحالي، مؤكداً ان قيمة هذه الاتفاقات تبلغ 40 مليار دولار.

هذا وتطرق السفير الايراني في الهند الى الانجازات التي حققها الاتفاق النووي على صعيد العلاقات الايرانية - الهندية، مشيراً الى أن ارتفاع مستوى صادرات النفط الايراني للهند 3 أضعاف وتحويل عائدات ايران النفطية وغير النفطية وتفعيل الاعتمادات المالية من بين هذه الانجازات.

ولفت غلام رضا أنصاري، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن الهند قامت بتحويل كافة المبالغ التي عليها لإيران بعد زيارة رئيس الوزاء الهندي إليها بفترة قصيرة، وليست لدى ايران في الوقت الراهن أموال لدى الهند. كما أشار الى ارتفاع تصدير النفط الايراني الى الهند، موضحاً بأن الصادرات النفطية الايرانية بلغت خلال الأشهر الأخيرة الى 650 ألف برميل في اليوم.

ونوه أنصاري الى أن الحكومة الهندية سعت الى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والسماد الكيماوي والصناعات النفطية الايرانية، مشيراً الى أنه لم يكن بالامكان التعامل مع سائر الدول خلال فترة الحظر، وانما كان التعامل يقتصر على دول محدودة من بينها الهند. ولفت الى أن الحكومة الهندية كانت تواجه ضغوطاً شديدة في التعامل مع ايران، وكانت الإدارة الأميركية تضغط على الحكومة الهندية بخفض مستوى تبادلها التجاري والاقتصادي مع ايران.

من جانبها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في أحدث تقرير، أن متوسط إنتاج ايران بلغ 152ر3 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأوضح تقرير (أوبك)، بأن ايران جاءت كثالث أكبر مصدر للنفط بالمنظمة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد السعودية بمعدل 193ر10 مليون برميل، والعراق بمتوسط 504ر3 مليون برميل يومياً. وبحسب مساعد الشؤون التجارية والدولية بوزارة النفط الايرانية، فان متوسط صادرات ايران في فترة 20 مارس/ آذار - 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بلغ 57ر2 مليون يومياً.