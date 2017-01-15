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رقم الخبر: 184989 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
وزارة النفط: إزدياد صادرات الغاز المسال من إيران إلى كوريا الجنوبية
رداً على مزاعم "رويترز"

وزارة النفط: إزدياد صادرات الغاز المسال من إيران إلى كوريا الجنوبية

في معرض ردها على مزاعم وكالة رويترز، أعلنت وزارة النفط ان حجم صادرات ايران من الغاز الطبيعي المسال الى كوريا الجنوبية لم ينخفض فحسب، بل ازداد أيضاً.

وأفادت وزارة النفط، اليوم الأحد، ان وكالة رويترز البريطانية ادعت يوم السبت، ان صادرات ايران من مكثفات الغاز الى كوريا الجنوبية قد انخفضت في شهر كانون الثاني/ يناير 2017. وأفادت الوزارة: يبدو ان حسابات تقرير رويترز مبنية على عبور الناقلات من مضيق هرمز، في حين ان العديد من كبرى الناقلات الايرانية المليئة بمكثفات الغاز كانت قد عبرت المياه الحرة واستقرت بالقرب من الصين، وجزء من مبيعات الغاز المسال المصدر تم تأمينه من هذه الشحنات.

وكانت ثلاث شركات من كوريا الجنوبية قد اشترت في كانون الأول/ ديسمبر 2016، نحو 11 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال من ايران، ليبقى هذا البلد الآسيوي، أكثر مستورد لمكثفات الغاز الايراني.

 
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