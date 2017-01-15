  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184988 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
أعضاء غرفة التجارة الصينية يزورون المحافظة المركزية
لبحث فرص تعزيز التبادل التجاري

أعضاء غرفة التجارة الصينية يزورون المحافظة المركزية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في أراك: ان أعضاء غرفة التجارة الصينية سيزورون المحافظة المركزية، الاثنين (غداً)، لبحث فرص تعزيز التبادل التجاري.

وأضاف محمد رضا جعفري، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي وممثل أهالي أراك في البرلمان، التقى مساء الأحد رئيس غرفة التجارة ومركز تطوير التجارة الصينية وبحث معه بشأن الامكانيات المتوفرة في المحافظة المركزية بما فيها قرب المحافظة من سوق طهران الكبير وبوصفها ممراً ارتباطياً بين شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد والطاقات المتاحة في المناطق الصناعية بالمحافظة مما تساعد هذه الامكانيات في الاستثمار بالمحافظة.

وصرح جعفري بأن الصين تحرص على الاستثمار المشترك في ايران ونظراً للعلاقات السياسية المناسبة بين البلدين، فانه يمكن انتهاز هذه الفرصة في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار والتعاون المشترك بين رجال الصناعة الايرانية والصينية. وأضاف: انه وفي اطار تطوير العلاقات بين البلدين، فان أعضاء غرفة التجارة الصينية سيزورون المحافظة المركزية، وخلال هذه الزيارة سيتم بدء العمليات التنفيذية للوحدة الانتاجية المشتركة بين ايران والصين في منطقة سلفجكان، كما سيتفقد الوفد مصفى ومحطة شازند.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec