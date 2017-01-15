وأضاف محمد رضا جعفري، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي وممثل أهالي أراك في البرلمان، التقى مساء الأحد رئيس غرفة التجارة ومركز تطوير التجارة الصينية وبحث معه بشأن الامكانيات المتوفرة في المحافظة المركزية بما فيها قرب المحافظة من سوق طهران الكبير وبوصفها ممراً ارتباطياً بين شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد والطاقات المتاحة في المناطق الصناعية بالمحافظة مما تساعد هذه الامكانيات في الاستثمار بالمحافظة.

وصرح جعفري بأن الصين تحرص على الاستثمار المشترك في ايران ونظراً للعلاقات السياسية المناسبة بين البلدين، فانه يمكن انتهاز هذه الفرصة في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار والتعاون المشترك بين رجال الصناعة الايرانية والصينية. وأضاف: انه وفي اطار تطوير العلاقات بين البلدين، فان أعضاء غرفة التجارة الصينية سيزورون المحافظة المركزية، وخلال هذه الزيارة سيتم بدء العمليات التنفيذية للوحدة الانتاجية المشتركة بين ايران والصين في منطقة سلفجكان، كما سيتفقد الوفد مصفى ومحطة شازند.