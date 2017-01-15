وأشار محمد براهيم مقدم، اليوم الأحد، إلى أنه بعد تنفيذ الإتفاق النووي بدأت عملية المفاوضات مع البنوك الأجنبية. مضيفاً: ان بنك تجارت نجح في إقامة العلاقات المصرفية النشطة مع 63 بنكاً أجنبياً في دول نظير تركيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا والصين والنمسا وروسيا وبريطانيا والإمارات وبلجيكا واليابان وكوريا الجنوبية والدنمارك والتشيك والسويد خلال العام الماضي .وتابع: إننا نأمل بأن نشهد بدء العلاقات المصرفية بين بنك تجارت و48 بنكاً دولياً شهيراً حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار)، مشيراً إلى أن عودة البنوك الإيرانية إلى النظام المصرفي الدولي توفر إمكانية مشاركة هذه البنوك في تمويل مشاريع البنى التحتية .

ولفت مقدم إلى أن الإتصال بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) ساهم في حل القسم الأعظم من مشاكل البنوك المحلية في تبادل المعلومات والوثائق مع البنوك الأجنبية.