  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184986 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: اقتصاد  
إطلاق رحلات جوية مباشرة بين طهران واسلام آباد

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين طهران واسلام آباد

أعلن موقع (اينترنشينال) الإخباري الباكستاني عن إتفاق المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين على إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين طهران واسلام آباد.

وأكد السفير الإيراني لدى باكستان، مهدي هنردوست، وكبار المسؤولين الباكستانيين على ضرورة تعزيز التعاون الجوي بين البلدين. وصرح هنردوست بأنه أكد الجانبان، خلال الإجتماع، على ضرورة تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين طهران واسلام آباد حتى يونيو من العام الميلادي الجديد. وأضاف بأنه توجد فرص التعاون الضخمة في المجالات الإقتصادية بين إيران وباكستان ومن شأن الأخيرة أن تستثمر في كثير من المجالات نظير الطاقة والأدوية والسيارات وتقنية المعلومات في إيران.

وقد سبق أن اتفق الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني على رفع قيمة التبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0679 sec