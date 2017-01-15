وأكد السفير الإيراني لدى باكستان، مهدي هنردوست، وكبار المسؤولين الباكستانيين على ضرورة تعزيز التعاون الجوي بين البلدين. وصرح هنردوست بأنه أكد الجانبان، خلال الإجتماع، على ضرورة تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين طهران واسلام آباد حتى يونيو من العام الميلادي الجديد. وأضاف بأنه توجد فرص التعاون الضخمة في المجالات الإقتصادية بين إيران وباكستان ومن شأن الأخيرة أن تستثمر في كثير من المجالات نظير الطاقة والأدوية والسيارات وتقنية المعلومات في إيران.

وقد سبق أن اتفق الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني على رفع قيمة التبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.