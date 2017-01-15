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رقم الخبر: 184985 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
إيران إنتصرت في حرب الإرادات

إيران إنتصرت في حرب الإرادات

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عباس عراقجي إن إيران إنتصرت في حرب الإرادات.

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عباس عراقجي إن إيران إنتصرت في حرب الإرادات وقال: لقد كان هؤلاء يصرون علي إيقاف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل فيما كنا نصر علي عدم وقفه ولو ليوم واحد مشيراً إلي أن التاريخ سيحكم من كان المنتصر في هذه الحرب الكبيرة.
وفي مؤتمر صحفي له اليوم الأحد أشار عراقجي إلي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة علي هامش اللجنة المشتركة قائلاً: ليس لدينا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة إلا فيما يتعلق ببعض القضايا الفنية المتعلقة بتنفيذ الإتفاق النووي مشيراً إلي أن هذه المفاوضات متوقفة منذ فترة طويلة.
وأضاف في حال كانت هناك قضايا تتعلق بتنفيذ الإتفاق النووي أو التبادل المصرفي فإننا سنتابع الأمر مؤكداً إنه ليس لدي إيران قبل ذلك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الإتفاق النووي.
وحول عدم تنفيذ الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة إلتزاماتها بشأن الإتفاق النووي قال عراقجي: لقد قلنا مرارا بأن الإتفاق النووي يمثل إتفاقية دولية وليست إتفاقية بين إيران والولايات المتحدة أو أي دولة أخري.
وأضاف لو قرر الرئيس الأمريكي الجديد أن يضع الإتفاق النووي جانباً فإن ذلك قراره لوحده وسيواجه تبعات قراره هذا وإننا لم ولن نفاوض مجدداً.
وأكد ضرورة تنفيذ مفاد الإتفاق النووي بحسن نية وشفافية وفي أجواء بناءة رافضاً أي خطوات تتعارض مع نص وروح الإتفاق النووي وكل ما يسيء لهذا الإتفاق وأشار إلي أن هذا الأمر هو جزء من التزامات الولايات المتحدة.
وقال عراقجي: باعتباري أحد أعضاء الفريق المفاوض أقول إن المفاوضات النووية مع أمريكا قد إنتهت وليست هناك مفاوضات جديدة.
وفيما يتعلق بعرقلة الولايات المتحدة لتنفيذ الإتفاق النووي والأوامر التي أصدرها الرئيس الإيراني لوزارة الخارجية ووكالة الطاقة الذرية حول إنتهاك الإتفاق النووي ومستقبل الإتفاق عموماً قال عراقجي إن من الطبيعي أن لا نثق بهؤلاء مشيراً إلي أن الإتفاق النووي يتضمن نقطة تشير إلي ضرورة تنفيذه بحسن نية وبعيداً عن الشيطنة والممارسات الخاطئة.
 

 
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