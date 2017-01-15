ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى، الاحد، بأن زعيم «داعش» المدعو ابو بكر البغدادي سحب لقب «الامير» من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم امام تقدم القوات الامنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن «زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سحب لقب الامير من كل قيادات الساحل الأيسر في الموصل بسبب التخاذل والهروب في مواجهة القوات الأمنية الحكومية وفق المعلومات الأمنية المتوفرة».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «البغدادي منع تبوء أيا من أمراء الساحل الأيسر اي منصب قيادي في الساحل الأيمن والزج بهم فوراً في السواتر الإمامية كمقاتلين عاديين من باب العقاب لهم»، لافتا إلى أن «معارك شرق الموصل الأخيرة شكلت صدمة قوية للتنظيم بسبب سرعة الانهيارات في صفوفه ونجاح القوى الأمنية من اجتياح أقوى خطوطه الدفاعية في فترة زمنية وجيزة».

يشار الى أن القطعات الامنية العراقية نجحت من تحرير العديد من إحياء شرق الموصل في الأيام الماضية، فضلا عن جامعة الموصل وعدد من المباني والمؤسسات الحكومية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف «داعش».