  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184965 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:39 الاقسام: عربيات  
ماذا فعل «البغدادي» بقيادات داعش في الساحل الأيسر للموصل؟!

ماذا فعل «البغدادي» بقيادات داعش في الساحل الأيسر للموصل؟!

ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى، الاحد، بأن زعيم «داعش» المدعو ابو بكر البغدادي سحب لقب «الامير» من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم امام تقدم القوات الامنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن «زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سحب لقب الامير من كل قيادات الساحل الأيسر في الموصل بسبب التخاذل والهروب في مواجهة القوات الأمنية الحكومية وفق المعلومات الأمنية المتوفرة».

 وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «البغدادي منع تبوء أيا من أمراء الساحل الأيسر اي منصب قيادي في الساحل الأيمن والزج بهم فوراً في السواتر الإمامية كمقاتلين عاديين من باب العقاب لهم»، لافتا إلى أن «معارك شرق الموصل الأخيرة شكلت صدمة قوية للتنظيم بسبب سرعة الانهيارات في صفوفه ونجاح القوى الأمنية من اجتياح أقوى خطوطه الدفاعية في فترة زمنية وجيزة».

يشار الى أن القطعات الامنية العراقية نجحت من تحرير العديد من إحياء شرق الموصل في الأيام الماضية، فضلا عن جامعة الموصل وعدد من المباني والمؤسسات الحكومية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف «داعش».

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec