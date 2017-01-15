ربما لم يتخيل رجل صيني في السادسة والثلاثين من العمر أن يدفع حياته ثمنا لمهنته بائعا للبط.

إذ كان البط سببا في إصابة الرجل بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7 إن 9)، ليكون أحدث ضحايا هذا الفيروس في الصين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

وبدأت أعراض الإصابة بالفيروس، مثل الحمى والسعال، تظهر على الرجل في 25 ديسمبر الماضي، في إقليم تشجيانغ الساحلي قرب شنغهاي، حيث كان يعمل هناك بائعا للبط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأفادت الوكالة أن الرجل (36 عاما) توفي في مسقط رأسه في إقليم خان وسط البلاد، في العاشر من يناير الجاري، أي بعد يوم واحد فقط من اكتشاف إصابته بالمرض.