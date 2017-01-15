قال أمين مهرجان «رويش» للأفلام السيد جواد رفاهي ان الدورة الحادية عشرة من المهرجان تستقبل الأفلام الروائية الطويلة خلال السنة المقبلة، أعلن هذا خلال مؤتمر صحفي للأعلام والمراسلين، اقيم بحضور هادي مقدم «المسؤول الفني» للمهرجان في صالة المؤسسة الفنية في العاصمة طهران

واضاف انهم سيعقدون القسم الدولي للمهرجان رسمياً في السنة المقبلة حيث ينشط هذا القسم في الدورة العاشرة بصورة تجريبية بمشاركة 280 عملاً فنياً مميزاً من 18 دولة يتأهل أحدعشر فيلماً من بينها لسباق المهرجان للمنافسة على الجائزة.

وتابع ان الدورة العاشرة تقام اعتباراً من السادس عشر حتى التاسع عشر من شهر يناير الجاري في مجمع هويزة السينمائي في مدينة مشهد المقدسة بمشاركة 1498 عملا فنياً ضمنها 860 فيلما يشارك في القسم الوطني و618 فيلماً في القسم الروائي و280 فيلماً في القسم الدولي.

ويقيم أساتذة من لجنة تحكيم المهرجان ورش عمل تخصصية في مجال إنتاج الرسوم المتحركة، وكتابة سيناريو وما إلى ذلك من تدريب أعمال فنية في هامش المهرجان.