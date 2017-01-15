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رقم الخبر: 184961 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: اجتماعيات  
علامات اذا ظهرت عليك فانك مصاب بإلتهاب الكبد

علامات اذا ظهرت عليك فانك مصاب بإلتهاب الكبد

يرسل الجسم علامات تحذيرية عند حدوث خلل أو تلف في بعض الأجهزة الحيوية في الجسم، تظهر هذه التحذيرات على شكل بثور أو أعراض نفسية وجسدية الأمر الذي يستدعي إستشارة الطبيب، إليك بعض العلامات إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بإلتهاب الكبد.

– حالة التعب المزمن أو المستمر إحدى العلامات الأكثر دلالة على الكبد التالف، لأن تراكم السموم في الكبد يسبب الإرهاق والتعب المزمن.

– عندما يتلف الكبد يقل إنتاج الصفراء مما يعوق عملية الهظم وظهور مشاكل متعددة في الجهاز الهظمي مثل الغثيان والتقيؤ، والإمساك أو الإسهال، تعصب القولون، تراكم الحصى في المرارة والإنتفاخ.

– يتغير لون البول والبراز وتحوله إلى اللون البرتقالي ويرجع ذلك لإرتفاع مستويات البيليروبين.

– يتحول لون الجلد وبياض العين وأطراف الأصابع أو اللسان إلى اللون الأصفر، هذا يدل على وجود كمية كبيرة من البيليروبين في الدم، بالتالي فإن الكبد متلف ويمكن أن يكون أيضا علامة على وجود مشكلة في البنكرياس أو المرارة.

– الألم، والتشنج أو الانتفاخ الذي يحدث على مستوى الجزء السفلي من البطن، يدل على الكبد التالفة وذلك بسبب تراكم السوائل في تجويف البطن.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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