واهدت لجنة تحكيم المهرجان جائزة افضل قصيرة لفيلم «كِج» الذي انتجته رابطة سينما الشباب في ايران.

وقد انطلقت الدورة الاولى لمهرجان جيبور عام 2009 ويهدف الى ايجاد طرق لتطوير صناعة الافلام للمخرجين الجدد وتبادل العلم والمعلومات والافكار والثقافات بين الهند والدول الأخرى في مجال الاخلاق الاجتماعية والثقافية.

وشارك في هذه الدورة من المهرجان مئة وعشرون فيلماً من مختلف انحاء العالم، حيث شارك خمسون فيلماً في مجال القصة القصيرة، واربعة عشر فيلماً في مجال الوثائقيات القصيرة وستة وخمسون فيلماً في مجال افلام الانيميشن.

واقيمت فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان من 7 حتى 11 من شهر كانون الثاني / يناير الجاري في الهند.

جدير بالذكر ان «كِج» تعني البنت في احدى اللهجات الايرانية.