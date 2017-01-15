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رقم الخبر: 184958 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: عربيات  
من هو اللواء أحمد حسن الغضبان الذي اغتالته جبهة النصرة في عين الفيجة

من هو اللواء أحمد حسن الغضبان الذي اغتالته جبهة النصرة في عين الفيجة

الشهيد أحمد حسن الغضبان هو لواء متقاعد في الجيش السوري شارك في حرب تشرين التحريرية عام 1973 وكانت له بطولات نوعية، كما شارك الشهيد في التصدي للعدوان الصهيوني على مدينة بيروت في العام 1982حينما كان ضابطاً في القوات الخاصة.

وفي عدوان تموز على لبنان في العام 2006، قدم الشهيد الغضبان الدعم اللوجستي والمساعدات للأهالي النازحين من لبنان.

وخلال الحرب على سورية كانت له مواقفه الرافضة لهذه الحرب، ولعب دوراً ايجابياً كبيراً في منطقته عندما قطع الإرهابيون المياه عدة مرات وساهم في تهدئة منطقة وادي بردى وفي المصالحة الوطنية.

تولى رسمياً ملف إدارة شؤون منطقة عين الفيجة التي ينحدر منها، ومسؤولية أمن النبع وضمان تدفق المياه إلى العاصمة دمشق، إلى أن اغتالته المجموعات الإرهابية التابعة لجبهة النصرة برصاصة قنص غادرة عند نبع الفيجة.

اللواء الشهيد ضحى بنفسه من أجل اصلاح مضخات المياه في نبع الفيجة وايصالها لـ 6 ملايين مواطن، منعتها عنهم الفصائل الارهابية المسلحة وعلى راسها جبهة النصرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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