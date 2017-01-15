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رقم الخبر: 184957 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: ثقافة وفن  
جمع خطب الامام موسى الصدر في كتاب واحد

جمع خطب الامام موسى الصدر في كتاب واحد

قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله الشيخ محسن الاراكي، ان جميع خطب الامام موسى الصدر هي خطب شاملة وينبغي الاستفادة من افكار هذه الخطب في كتابة كتاب حول هذا الشأن.

واشار آية الله الشيخ محسن الاراكي خلال مراسم ازاحة الستار عن كتاب «دراسة سيرة التربية الاخلاقية للامام موسى الصدر»، الى ان الشخصية التي كانت تجعل من لبنان يتأثر بها مدة 12 عاما بالتأكيد كانت شخصية بارزة وعظيمة.

وأشار الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الى ان جميع خطب الامام موسى الصدر هي خطب شاملة وينبغي الاستفادة من افكار هذه الخطب في كتابة كتاب حول هذا الشأن.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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