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رقم الخبر: 184956 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الايراني الممتاز

برنامج مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الايراني الممتاز

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

خاص - الوفاق

الثلاثاء: 17/1/2017

صبا قم – بيكان  15:30

استقلال – استقلال خوزستان  16:40

تراكتور سازي – صنعت نفت ابادان  15:00

الاربعاء: 18/1/2017

سايبا – ذوب اهن 16:40

سياه جامكان مشهد – بديده  15:00

سباهان – نفت طهران  14:30

فولاد خوزستان – برسبوليس  16:40

كسترش فولاد – ماشين سازي  15:00

 

 
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مصدر الخبر: خاص - الوفاق
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