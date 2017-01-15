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|رقم الخبر: 184956
|تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017
|الوقت: 16:42
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الايراني الممتاز
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
خاص - الوفاق
الثلاثاء: 17/1/2017
صبا قم – بيكان 15:30
استقلال – استقلال خوزستان 16:40
تراكتور سازي – صنعت نفت ابادان 15:00
الاربعاء: 18/1/2017
سايبا – ذوب اهن 16:40
سياه جامكان مشهد – بديده 15:00
سباهان – نفت طهران 14:30
فولاد خوزستان – برسبوليس 16:40
كسترش فولاد – ماشين سازي 15:00
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