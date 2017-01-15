طبع حديثاً كتاب «نظام المعرفة الاشراقية لدى السهروردي» للباحث الايراني مهدي عباس زاده في دار «أبحاث الثقافة والفكر الاسلامي».

إن دار «أبحاث الثقافة والفكر الاسلامي» قدمت للقراء دراسة جديدة في توضيح المنظومة المعرفية والوظيفة الإدراكية لدى شيخ الاشراق السهروردي، للباحث الايراني مهدي عباس زاده تحت عنوان «المنظومة المعرفية الاشراقية لدى السهروردي».

وتحاول هذه الدراسة استنباط المنظومة الفكرية أو عرض بعض خصائصها بالاستناد إلى آثاره وما قدمه الباحثون من نقد وتوضيح ودراسة لها.

وقدم الكتاب إضاءة على مواضيع مختلفة مثل صورة المنظومة المعرفية عند السهروردي والاشراق ووظيفته المعرفية والتعريف بهوية فاعل المعرفة (النفس) وأدوات المعرفة وأقسامها ومراتبه والأسس العقلية وتأثير الأسباب غير المعرفية على المعرفة والعلم الإلهي ونسبة المعرفة عند السهروردي بقضايا المعرفة في عصره وأنجازاتها.