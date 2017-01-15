اعلن مستشار اتحاد كرة القدم الايراني للشؤون الدولية حميد رضا اصفي اننا اعددنا المستندات اللازمة للدفاع عن حق ايران من اجل المشاركة في اجتماع الوساطة بين كرة القدم الايرانية والسعودية.

وفيما يخص الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة الايراني لتسوية مشكلة كرة القدم بين ايران والسعودية قال اصفي للصحفيين ان الاتحاد يجب ان يشارك في مسألة الوساطة لحل مشكلة الاستضافة بين ايران والسعودية وان يدافع عن حقه لنيل هدفه، مؤكدا اننا جمعنا المستندات والوثائق اللازمة للدفاع عن حق اتحاد كرة القدم آملا ان تقام الجلسة بشكل جيد.

واكد ان جميع اعضاء الاتحاد ركزوا على الدفاع عن حق ايران في مقابل السعودية، لكنه قال انه لا يعلم ماذا ستطرأ من ظروف خلال الاجتماع المذكور.