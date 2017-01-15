أعلن نائب مدیر مؤسسة سعدي لشؤون التعلیم والابحاث بأن هذه المؤسسة تعمل علی ثلاثة محاور هي: «المؤلف»، و«المعلم» و«التدریب اللغوي» حیث تم في هذا المجال إصدار كتب مختلفة سیدشن بعضها في ذكری انتصار الثورة الاسلامیة في إیران في 11 شباط القادم.

وأشار نائب مدیر مؤسسة سعدي للتعلیم والبحوث، رضا مراد صحرائي الی نشاطات هذه المؤسسة وقال بأن هدفها الرئيسي هو تعلیم اللغة الفارسیة للاجانب وللایرانیین الذین یقیمون في الخارج وكذلك إصدار الكتب الدراسیة في هذا المجال.

وأضاف بأن من أهم الاعمال التي أقدمت علیها هذه المؤسسة في مجال التدریب اللغوي وذلك بمشاركة 211 متدربا من 41 دولة لتعلیمهم اللغة الفارسیة في مدی شهر واحد وعبر 90 ساعة تعلیمیة بالاضافة الی إقامة عشر دورات تعلیمیة قصیرة لمدة اسبوعین لرعايا كل من العراق وارمینیا وتركیا.

كما أشار صحرائي الی إصدارات هذه المؤسسة مثل كتب «تعلیم الفارسیة في العالم» و«دلیل مؤسسات تعلیم الفارسیة في العالم» و«متعة القراءة» وقال بأن كتاب «مینا» یعتبر مرجعاً لتعلیم اللغة الفارسیة في العالم بالاضافة الی ذلك یجري العمل علی ترجمة كتب «دراسات ایرانیة» و«قواعد اللغة الفارسیة» و«مبادئ اللغة الفارسیة» وتألیف مجموعة كتب «حلاوة اللغة الفارسیة» وكتاب «كلستان» الصوتي.

وتطرق صحرائي الی اقامة دورات تدریب للمعلمین لإعداد مدرسین للغة الفارسیة حیث أقیمت هذا العام ثماني دورات فیما یؤمل إقامة أربع دورات أضافیة في غضون الشهرین القادمین مشیراً الی تعاون مؤسسته مع وزارة العلوم في هذه المجالات والتعاون مع موقع «مینا» الالكتروني لإخراج برامج لتعلیم وتدریب اللغة الفارسیة حیث من المؤمل ادخال هذه الخدمة في الهواتف الجوالة قریباً.