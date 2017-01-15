رُشح منتخب ايران لكرة قدم الصالات للقب أفضل فريق لعام 2016 في استفتاء على موقع "بلانت" الرياضي.

وجاء ترشيح منتخب ايران اثر تألقه ونيله المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2016 في كولومبيا بعد التغلب على البرتغال بمباراة تحديد المراكز.

كما رُشح حارس مرمى منتخب ايران علي رضا صميمي الى نيل لقب أفضل حارس في عام 2016.

والفرق المرشحة الاخرى هي:

منتخب الارجنتين تحت 20 عاما. منتخب سيدات البرازيل لتحت 20 عاما. المنتخب الوطني المصري. المنتخب الوطني الايراني. منتخب قزاقستان. منتخب البرتغال. منتخب روسيا. منتخب سيدات روسيا. منتخب اسبانيا.

ومن حراس المرمى المرشحين للجائزة بالاضافة الى صميمي:

حارس مرمى منتخب اسبانيا الاصلي. حارس مرمى منتخب اسبانيا الاحتياطي. حارس مرمى منتخب قزاقستان. حارس مرمى منتخب صربيا.

ومن الجدير بالذكر ان الترشيح للفئات الاخرى باللعبة لم يتم بعد، ويؤمل ان يكون هناك مرشحون أخرون لايران.