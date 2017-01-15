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|رقم الخبر: 184952
|تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017
|الوقت: 16:44
|الاقسام: رياضة
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وعلي رضا صميمي لأفضل حارس مرمى ..
منتخب ايران لكرة الصالات يترشح للقب أفضل فريق بـ 2016
رُشح منتخب ايران لكرة قدم الصالات للقب أفضل فريق لعام 2016 في استفتاء على موقع "بلانت" الرياضي.
وجاء ترشيح منتخب ايران اثر تألقه ونيله المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2016 في كولومبيا بعد التغلب على البرتغال بمباراة تحديد المراكز.
كما رُشح حارس مرمى منتخب ايران علي رضا صميمي الى نيل لقب أفضل حارس في عام 2016.
والفرق المرشحة الاخرى هي:
ومن حراس المرمى المرشحين للجائزة بالاضافة الى صميمي:
ومن الجدير بالذكر ان الترشيح للفئات الاخرى باللعبة لم يتم بعد، ويؤمل ان يكون هناك مرشحون أخرون لايران.
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