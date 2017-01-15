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رقم الخبر: 184951 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:44 الاقسام: رياضة  
يد النرويج تقهر الدب الروسي في المونديال

يد النرويج تقهر الدب الروسي في المونديال

واصل المنتخب النرويجي لكرة اليد انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بفرنسا وحقق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة بالتغلب على نظيره الروسي 28-24 السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وكان المنتخب النرويجي قد استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين 22-20 على بولندا الأول الخميس.

وأنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول لصالحه 15-11، ثم حافظ على فارق الأهداف الأربعة مع نهاية المباراة ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف نظيره الفرنسي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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