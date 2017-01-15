يد النرويج تقهر الدب الروسي في المونديال واصل المنتخب النرويجي لكرة اليد انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بفرنسا وحقق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة بالتغلب على نظيره الروسي 28-24 السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.