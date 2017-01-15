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|رقم الخبر: 184951
|تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017
|الوقت: 16:44
|الاقسام: رياضة
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يد النرويج تقهر الدب الروسي في المونديال
واصل المنتخب النرويجي لكرة اليد انطلاقته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بفرنسا وحقق انتصاره الثاني على التوالي بالبطولة بالتغلب على نظيره الروسي 28-24 السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.
وكان المنتخب النرويجي قد استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين 22-20 على بولندا الأول الخميس.
وأنهى المنتخب النرويجي الشوط الأول لصالحه 15-11، ثم حافظ على فارق الأهداف الأربعة مع نهاية المباراة ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف نظيره الفرنسي.
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