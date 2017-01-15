وافادت العلاقات العامة للمعاونية الثقافية لوزارة الارشاد الاسلامي ان عباس صالحي عين كلا من الدكتور امير مسعود شهرام نيا وكيلا ومهدي اسماعيلي راد مساعدا تنفيذا لمعرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثلاثين المقبلة.

وتنفيذا لقرار مجلس وضع سياسات الدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب في اطار نقل الشؤون التنفيذية الى تنظيمات النشر، فانه تقرر تعيين المدير العام لمؤسسة المعارض الثقافية الايرانية كوكيل كما تم تقديم المساعد التنفيذي من قبل مجموعة العمل المختارة من اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران واتحاد الشركات التعاونية للناشرين الايرانيين ليعين من قبل نائب وزير الارشاد ورئيس معرض طهران.

وقال صالحي في قرار تعيين مسعود شهرام نيا المدير العام لمؤسسة المعارض الثقافية الايرانية وكيلا للدورة المقبلة لمعرض طهران، ان هذا المعرض يعد اهم حدث ثقافي لايران الاسلامية لتحقيق الاهداف والتطلعات الثقافية في مجال الترويج لثقافة الكتاب والقراءة واستنادا الى قرارات مجلس وضع السياسات، "فاني اعينك وكيلا للدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب".

وجاء في قرار تعيين مهدي اسماعيلي راد مساعدا تنفيذيا لمعرض طهران انه تطبيقا للمادة 44 من الدستور في نقل الشؤون التنفيذية الى القطاع الخاص وباقتراح من مجموعة العمل المختارة من التنظيمات ذات الصلة "فاني اعينك مساعدا تنفيذيا للدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب".

يذكر ان الدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب ستقام بعد نحو اربعة اشهر من الان.