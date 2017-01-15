رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يقول إن قرار إعدام السلطات للشبان الـ 3 يفتقد للرشد السياسي، مؤكدّاً أن الإعدام يغلق الباب أمام الحل السياسي في البحرين.

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع للميادين إن قرار إعدام السلطات للشبان الـ 3 يفتقد للرشد السياسي، مؤكداً أن الاعدام سيضع البحرين في موقع أكثر تعقيداً، وسيغلق الباب أمام الحل السياسي في البحرين.

ورأى ربيع أن من اتخذ قرار إعدام الشبان عليه أن يتحمل مسؤولية ما ستشهده البلاد والأمور مفتوحة الآن على كل الاحتمالات، مشيراً إلى أن السلطات البحرينية خضعت لضغوط الامارات لتنفيذ حكم الاعدام بحق الشبان الثلاثة.

وأضاف رئيس منتدى البحرين أن البحرينيون لن يتنازلو عن حقوقهم المشروعة وهم متمسكون بالحراك السلمي والنظام يتحمل مسؤولية عسكرته، موضحاً أن الحل في البحرين بات خارج الحدود وضمن سلة من المفاوضات الاقليمية.

وأشار ربيع أن المشهد في البحرين بات أكثر قتامة بعد إعدام السلطات الشبان الثلاثة، محملاً الطرف البريطاني مسؤولية الارتدادات الأمنية بالبحرين، قائلاً: إن «ما حصل هدية لرئيسة الوزراء البريطانية».

وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان نحن لا نثق بالطرف السعودي لإيجاد حل لأزمة البحرين لأن له دوراً في منع حصولنا على حقوقنا.