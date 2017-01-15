  • الأحد ١٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184944 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: عربيات  
مقتل مسؤول حسبة "داعش" في تلعفر متأثراً بإصابة بليغة

مقتل مسؤول حسبة "داعش" في تلعفر متأثراً بإصابة بليغة

أفاد مصدر محلي في نينوى، اليوم الأحد، بأن مسوؤل حسبة "داعش" في قضاء تلعفر غرب الموصل توفي متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء قصف جوي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش فقد ثلاثة من أبرز قياداته خلال الشهر الجاري في تلعفر بسبب الضربات الجوية الناجحة والتي تمت وفق معلومات دقيقة للغاية"، لافتا إلى "خسارة داعش قياداتها الرئيسية تمثل ضربة كبيرة للتنظيم الذي يعاني من إرباك واضح بالوقت الحالي".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1143 sec