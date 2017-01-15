مقتل مسؤول حسبة "داعش" في تلعفر متأثراً بإصابة بليغة أفاد مصدر محلي في نينوى، اليوم الأحد، بأن مسوؤل حسبة "داعش" في قضاء تلعفر غرب الموصل توفي متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء قصف جوي.