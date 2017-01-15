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|رقم الخبر: 184944
|تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017
|الوقت: 16:48
|الاقسام: عربيات
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مقتل مسؤول حسبة "داعش" في تلعفر متأثراً بإصابة بليغة
أفاد مصدر محلي في نينوى، اليوم الأحد، بأن مسوؤل حسبة "داعش" في قضاء تلعفر غرب الموصل توفي متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء قصف جوي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش فقد ثلاثة من أبرز قياداته خلال الشهر الجاري في تلعفر بسبب الضربات الجوية الناجحة والتي تمت وفق معلومات دقيقة للغاية"، لافتا إلى "خسارة داعش قياداتها الرئيسية تمثل ضربة كبيرة للتنظيم الذي يعاني من إرباك واضح بالوقت الحالي".
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