على وقع المخاوف الإسرائيلية والانتقادات الشديدة له، ينعقدُ مؤتمر باريس للسلام بحضور أكثر من 70 دولة فيما يغيب عنه «الإسرائيليون» والفلسطينيون.

يعقد اجتماع في باريس الأحد لبحث إمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين و«إسرائيل»، بمشاركة ممثلين عن نحو 70 دولة.

وسترسل القوى المشاركة في الاجتماع رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تؤكد فيها أن الحلّ القائم على وجود دولتين هو السبيل الوحيد للمضيّ قدماً، كما ستحذّر من أن خططه لنقل السفارة الأميركية إلى القدس قد تعطّل جهود السلام.

ويندرج المؤتمر الذي اعتبرته «إسرائيل خدعة»، في اطار مبادرة فرنسية أُطلقت قبل عام لتعبئة الأسرة الدولية من جديد وحثّ «الإسرائيليين» والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنتين.

ويعقد الاجتماع قبل 5 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إن «هذه الخطوة لن تؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة من اي شرعية للعب دور في النزاع فحسب، بل سيقضي على حل الدولتين أيضاً».