من كان من احبتي القراء (العتيقين) انني كنت من اشد المعارضين والمنتقدين والرافضين للحصار الامريكي الذي كان مفروضاً على العراق قبل العام 2003 رغم اعتقادي انه لا يوجد على وجه الارض من يضاهيني في كره ورفض والحقد على طاغية وديكتاتور وجزار العراق انذاك اعني به المقبور صدام.

الدليل الاول هو اني على يقين ان الحصار الامريكي الغربي على الدوام يستهدف الشعوب وليس الانظمة.. وان دميتهم وربيبهم صدام كان بمعزل عن كل آثار الحصار الذي اكتوى بناره الشعب العراقي المظلوم.

الدليل الثاني هو اني ضد الحصار والتجويع والحرمان من الحاجات الانسانية حتى مع العدو نفسه.. لاني ازعم اني من اتباع ومحبي مدرسة (اذهبوا فانتم الطلقاء).. و(اتحاحت الفرات لجيش معاوية في صفين) و(سقي جيش الحر وترشيف خيولهم قبيل الوصول الى كربلاء)!! وغيرها من الافعال قبل الاقوال التي رسخت لدى محبي هذه المدرسة قيم انسانية لا يتجاوزونها حتى لو ادى ذلك الى خسارتهم احياناً ميدانياً وعسكريا ومادياً..

من هنا اود ان ادخل للتعليق على قرار الادارة الامريكية الاخير القاضي برفع الحصار عن السودان.. وتأجيل قسم آخر من بنود الحصار الى ستة أشهر مقبلة!! علماً ان اشد بنود وحزم الحصار الامريكي على السودان جاءت في عام 1997.. واستمرت طيلة العشرين سنة الماضية.

طبعاً انا زيكم ايها الاحبة (فرحانين) برفع الحصار عن اهلنا واحبتنا في السودان الشقيق.. ولكن الحدث يحرك ذهن وعقل كل انسان حر ومنصف وعنده ضمير.. ولو شيء من الضمير.. لماذا فرض الحصار على السودان.؟ ولماذا رفعوه الان؟ جاوبنا ياعلوان.. حتى نبقى (نهّوس) لفخامتك.. بالروح بالدم نفديك ياعلوان.

عشرون عاماً من الحرمان مرت على السودان.. ثمانية منها ديمقراطية لاوباما اسمر وجميل واصوله افريقية!! وقريبة من السودان كمان.. وثمانية جمهورية بوشية انقضت بحروب و(طاخ وطيخ)!! زمن البطيخ.. واربعة قبلها ديمقراطية بتاع كلنتون وقضاها سرح ومرح مع مونيكا..

اما اهلنا في السودان فما تغير عندهم الزمان من دارفور الى ام درمان.. حوالى ثلاثة عقود يحكم ابو سمرة عمر البشير بكل الالوان.. ابيض على احمر على اخضر على (برتقماوي) وطيلة السنوات الماضية كانت امريكا ترى في السودان خطراً وتنتهك حقوق الانسان.. وجرجروا البشير بتهم ابادة جماعية!! اما الان عندما انضم للتحالف والحرب على اليمن وقطع العلاقة مع حماس وايران وكل ما يمت للمفاوضة بصلة.. فسقطت عنه كل التهم صار يحب السلام والكلام والحمام والافلام والاحلام.. شي حلو.. مفسر احلام..