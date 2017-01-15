مصدر عسكري يمني يفيد للميادين بمقتل 30 عنصراً بينهم قائد الكتيبة الخامسة العقيد يحي الحاسر، وقائد كتيبة الصقور قائد عقلان فيما جرح 50 آخرين وأسر نحو 10 عناصر منهم خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على مركز مديرية المُتُون، واستشهاد 5 مدنيين بغارة جوية للتحالف في مديرية مَوْزَع جنوبي غرب محافظة تعز.

أفاد مراسل الميادين باستشهاد 5 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم الأحد في مديرية مَوْزَع جنوبي غرب محافظة تعز.

إلى ذلك عاودت مقاتلات التحالف السعودي شنّ سلسلة من الغارات الجوية على منطقة العمري في مديرية ذباب ومنطقة الجديد في مديرية المَخَا الساحلية غرب المحافظة جنوب اليمن.

وفي محافظة الجوف شرقي اليمن، أفاد مصدر عسكري للميادين الأحد بمقتل 30 عنصراً بينهم قائد الكتيبة الخامسة العقيد يحي الحاسر، وقائد كتيبة الصقور قائد عقلان فيما جرح 50 آخرين وأسر نحو 10 عناصر منهم خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على مركز مديرية المُتُون، بالتزامن مع اقتحام الجيش واللجان لمواقع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في منطقة السّلان بمديرية المصّلوب، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم شمالي المحافظة الصحراوية الممتدة إلى السعودية.

هذا وكثفت مقاتلات التحالف السعودي غاراتها على محافظة الحُديْدة حيث استهدفت بـ13 غارة جوية معسكر الدفاع الساحلي شمالي المدينة غرب اليمن. كما استهدفت بـ8 غارات جوية منطقة آل حجْلان في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

وفي ما وراء الحدود اليمنية فقد قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومن قوات هادي خلال إحباط الجيش واللجان محاولة استعادتهم موقعين سعوديين بمحاذاة منطقة الطلعة، وذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش واللجان على الموقعين رغم الغطاء الجوي الكثيف للتحالف السعودي في نجران السعودية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير ثلاث آليات عسكرية للقوات السعودية في مثلث الرُكْبة شمالي منطقة الخُوبة بجيزان السعودية.