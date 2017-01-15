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رقم الخبر: 184938 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:50 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يسيطر على تلال حاكمة غرب مدينة تدمر بريف حمص

الجيش السوري يسيطر على تلال حاكمة غرب مدينة تدمر بريف حمص

سيطر الجيش السوري على تلال حاكمة شمال وشرق المحطة الرابعة غرب مدينة تدمر بريف حمص.

سيطر الجيش السوري على تلال حاكمة شمال وشرق المحطة الرابعة غرب مدينة تدمر بريف حمص. وأبلغ قائد ميداني، مراسل «سبوتنيك»، اليوم الأحد، بأن «الجيش السوري نفّذ هجوما مباغتاً على إرهابيي تنظيم «داعش» المحصنين في التلال شمال وشرق المحطة الرابعة، وتمكن بعد ذلك من السيطرة على التلال بعمق 3 - 4 كيلومترات، واشتبك مع الإرهابيين وأوقعهم بين قتيل وجريح ما اضطر الباقي منهم إلى الفرار». وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر أيضا عن إحراق وتدمير عدد كبير من آليات مسلحي التنظيم الإرهابي، وعتادهم بالرغم من اعتمادهم على الانتحاريين والسيارات المفخخة.

 

 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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