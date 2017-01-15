سيطر الجيش السوري على تلال حاكمة شمال وشرق المحطة الرابعة غرب مدينة تدمر بريف حمص. وأبلغ قائد ميداني، مراسل «سبوتنيك»، اليوم الأحد، بأن «الجيش السوري نفّذ هجوما مباغتاً على إرهابيي تنظيم «داعش» المحصنين في التلال شمال وشرق المحطة الرابعة، وتمكن بعد ذلك من السيطرة على التلال بعمق 3 - 4 كيلومترات، واشتبك مع الإرهابيين وأوقعهم بين قتيل وجريح ما اضطر الباقي منهم إلى الفرار». وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر أيضا عن إحراق وتدمير عدد كبير من آليات مسلحي التنظيم الإرهابي، وعتادهم بالرغم من اعتمادهم على الانتحاريين والسيارات المفخخة.