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رقم الخبر: 184937 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:51 الاقسام: عربيات  
اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بعملية المصالحة في وادي بردى بريف دمشق

اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بعملية المصالحة في وادي بردى بريف دمشق

اغتيل اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بعملية المصالحة بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة بمنطقة وادي بردى وعين الفيجة، مساء امس السبت، برصاص قناص. دمشق - سبوتنيك وذكر مصدر أمني لمراسل «سبوتنيك» أن «اللواء الغضبان أصيب بطلقة قناص في منطقة وادي بردى إصابة بليغة توفي على أثرها». وأشار المصدر إلى أن «اللواء الغضبان أصيب أثناء خروجه من ورش الصيانة من نبع الفيجة بعد إنجاز المرحلة الأولى من إصلاح النبع».

 

 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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