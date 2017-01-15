تعودنا على سماع جملة متغطرسة ومتعجرفة كثيرا ما يكررها المسؤولون الامريكيون عندما يتحدثون عن قادة الدول التي تناهض السياسة الامريكية، وهذه الجملة هي: «ان الشعب الفلاني يستحق رئيسا افضل من الذي يحكمه الآن».

هذه الجملة الامريكية التي تستبطن تدخلا سافرا ووقحا في شؤون الدول الأخرى، تُقال أيضاً حتى بحق الرؤساء الذين يُنتخبون بطرق ديمقراطية في بلدانهم، الا ان هذه الديمقراطية لا تشفع لهم لدى الامريكيين ما داموا يتحركون خارج الارادة الامريكية.

الملفت ان الامريكيين ومنذ عقود طويلة بنوا علاقات «استراتيجية» مع انظمة ديكتاتورية واستبدادية، عسكرية وقبلية وأسرية، لا طعم ولا رائحة فيها لأي حقوق للإنسان او للديمقراطية، وتحكم شعوبها بأساليب تعود الى ما قبل التاريخ، الا اننا لم نسمع ولا مرة واحدة ان تُقال تلك الجملة الامريكية في وجه هذه الأنظمة، والسبب: لأنها تتحرك بإرادة امريكية ولا تحيد عنها.

اليوم وبعد ان شهد العالم الحملة الانتخابية للمرشحين الديمقراطي والجمهوري للإنتخابات الرئاسية الامريكية، هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، والتي شهدت من «الفضائح» و«المهازل» مالم تشهده اي انتخابات امريكية اخرى، وانتهت بفوز ترامب، الرجل الذي كان يعتبر نجم تلفزيون الواقع في امريكا، صاحب سوابق لا تعد ولا تحصى من الفضائح والإنحرافات الاخلاقية والسياسة، وهي فضائح لم يحاول ترامب حتى التستر عليها او اخفائها.

ترى هل نملك الحق، ونتجاهل دور الشعب الامريكي في صعود ترامب، ونضرب عرض الحائط بالديمقراطية الامريكية، ونقول في وجه «النخبة» الحاكمة الامريكية: «ان الشعب الامريكي يستحق ادارة افضل من الادارة الحالية»؟.

الشعب الامريكي كان امام خيارين احلاهما مر، بين هيلاري كلينتون، المتورطة في صناعة «داعش»، باعتراف الامريكيين انفسهم، وبين ترامب المتطرف والعنصرى والنزق والمتقلب، وصاحب التاريخ الفضائحي، باعتراف الامريكيين انفسهم أيضاً، الأمر الذي اكد عجز الديمقراطية الامريكية، التي تتغنى بها النخب السياسية في امريكا وتعتبرها الديمقراطية الاولى في العالم، عن تقديم نماذج سياسية راقية للشعب الامريكي من اجل انتخابها لأرفع منصب في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

نعود ونتساءل، هل لنا الحق ان نقول: ان الشعب الامريكي يستحق افضل من المرشحين كلينتون وترامب؟، او نقول انه يستحق رئيس جمهورية افضل من ترامب؟، لا سيما ان ترامب يقول شيئا في الصباح ويقول عكسه في المساء، وهذه الصفة هي صفة كارثية لشخص يستعد لقيادة دولة «كبرى» مثل امريكا، والكارثة الأكبر ان حالة «التناقض» في التصريحات والمواقف هي سمة يتصف بها اعضاء الفريق الذي اختاره ترامب لمساعدته على ادارة امريكا خلال الاعوام الاربعة القادمة.

على سبيل المثال لا الحصر، لا تجد لا لترامب ولا للشخصيات التي رشحها لمناصب مهمة في ادارته، موقفا ثابتا من الاتفاق النووي التي وقعته ايران مع الدول الست الكبرى في العالم، فترامب كانت مواقفه من هذا الاتفاق تتراوح بين صفر و180 درجة، حتى اصبح من الصعب على اكثر المتابعين دقة لمواقف ترامب، معرفة موقفه الحقيقي من الاتفاق النووي، فهو موقف يتراوح بين «تمزيق» الاتفاق، وبين الالتزام به واحترامه.

اما مواقف اعضاء فريق ترامب من الاتفاق النووي فلم تكن بأفضل حال من مواقف ترامب نفسه، فهذا المرشح لتولي منصب وزارة الخارجية الاميركية ركس تيلرسون يدعو الى مراجعة الاتفاق النووي والتوافقات المتعلقة بها وآليات التحقق من الصدقية والتزام ايران بالاتفاق، في المقابل يدعو المرشح لحقيبة وزارة الدفاع الاميركية جيمس ماتيس الذي احترام الاتفاق النووي مع ايران!!.

من الواضح ان هذه التصريحات والمواقف، تعكس «مراهقة» سياسية، يتصف بها اكثر اعضاء فريق ترامب، المتخبط والمتناقض، ازاء اهم اقضايا الدولية اهمية مثل الاتفاق النووي، وهو اتفاق صادق عليه مجلس الامن الدولي، الأمر الذي دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الى تقديم النصح لتيلرسون، بالتريث عند اطلاق التصريحات ازاء القضايا الهامة، وإلى ان يتبادل قبل ذلك الراي مع ماتيس.