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رقم الخبر: 184934 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: محليات  
رئيس الشرطة الالمانية يلتقي قائد قوات الحدود في سيستان وبلوجستان

رئيس الشرطة الالمانية يلتقي قائد قوات الحدود في سيستان وبلوجستان

التقى قائد الشرطة الاتحادية الالمانية اليوم الاحد بقائد قوات الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وترمي زيارة «ديتر من» والوفد المرافق له والذي يضم عددا من قيادات الشرطة الالمانية الى المحافظة، الاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيد مكافحة المخدرات، والرعايا الاجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحث العميد الثاني سعيد كميلي مع المسؤول الالماني وضع الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان وباكستان والاجراءات التي اتخذتها ايران في مكافحة عصابات تهريب البضائع والمخدرات الدولية.

ودعا الى ضرورة تعاون كافة الدول من أجل الاجتثاث الكامل لظاهرة تهريب المخدرات والادمان .

وتطرق الى الأخطار التي تتعرض لها كافة الدول من عصابات التهريب والارهاب وتنقل الرعايا الاجانب، وفيما نوه الى الشهداء والتضحيات التي قدمتها ايران لمنع انتقال الارهابيين وعصابات تهريب المخدرات وانتقال الرعايا، أكد أن ايران اقدمت على خطوات كثيرة من أجل اغلاق الحدود وتدريب قوات حرس الحدود واعداد المعدات الفنية الخاصة بضبط الحدود.

كما بحث مع المسؤول الالماني تعاون الدول المجاورة في مكافحة الارهاب والتحكم بالحدود واجراءات الوقاية ودور سائر الدول في مكافحة المخدرات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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