أعلن وزير الأمن السيد محمود علوي، إنّ ايران مستعدة لتصدير الصواريخ الإيرانية إلى الدول العربية. وأكّد إنّ مضي الوقت لا يعطي المشروعية للغصب والاحتلال الصهيوني.

وأوضح السيد محمود علوي في الملتقى السابع (غزة رمز المقاومة) في طهران أنّ الكيان الصهيوني خطى خطوات عملية لتحقيق شعاره (من النيل إلى الفرات) بتهديد أمن دول الجوار والاعتداء على لبنان.

ولفت إلى أنّ لغة القوة هي اللغة التي يفهمها الاحتلال الصهيوني، وقال: إنّ نتنياهو يقول لا لإعادة الجولان ولا للانسحاب من القدس ولا للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. فهل من لغة إلا لغة القوة تنفع بوجه (إسرائيل)!؟.

وأشار علوي إلى أنّه (عاجلاً أم آجلاً) ستتحول نزاعات العالم الإسلامي إلى وحدة في وجه (إسرائيل).

وفي تصرح على هامش الملتقى اكد وزير الأمن بأن الجماعات الارهابية تحاول في مناسبات مختلفة مثل الانتخابات الرئاسية القادمة تنفيذ مآربها، مؤكدا بان القوى الامنية احبطت جميع محاولات هذه الجماعات حتى الان.

واضاف: رغم ان الارهابيين نجحوا بتنفيذ اعمال ارهابية في الكثير من الدول لكنهم لم يفلحوا في ذلك في الجمهورية الاسلامية الايرانية لغاية الان.

واكد وزير الأمن بان التصدي لهذه الجماعات الارهابية جرى بصور مختلفة، واضاف: لقد استهدفناهم في الحدود وفي مختلف الظروف قبل ان ينفذوا اهدافهم الارهابية، اذ ان القبضة الحديدية لقوات امننا ضاغطة على رقابهم ولا تسمح لهم القيام بأعمال ارهابية.

وفي رده على سؤال لوكالة انباء (فارس) حول الاوضاع الامنية والانتخابات الرئاسية على الابواب قال وزير الأمن: من الطبيعي انهم يسعون لاستغلال الفرصة حسب زعمهم في كل مناسبة مثل أشهر محرم وصفر ورمضان وليلة القدر والانتخابات الا ان قوات الامن لم تسمح لهم بذلك لغاية الان.







