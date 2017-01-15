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رقم الخبر: 184918 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: دوليات  
مصرع طيار بتحطم طائرة جنوبي تايلاند

مصرع طيار بتحطم طائرة جنوبي تايلاند

لقى طيار بسلاح الجو التايلاندي حتفه بعدما تحطمت طائرة مقاتلة في عرض جوي اقيم بمناسبة عيد الطفولة في جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية يوم السبت أن المقاتلة من طراز "جيه ايه اس 39" كانت تقوم بمناورة في قاعدة "هات ياي" الجوية بجنوب تايلاند عندما سقطت وتحطمت.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق في أسباب تحطم الطائرة، فيما اعرب رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا عن تعازيه لعائلة الطيار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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