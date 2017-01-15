لقى طيار بسلاح الجو التايلاندي حتفه بعدما تحطمت طائرة مقاتلة في عرض جوي اقيم بمناسبة عيد الطفولة في جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية يوم السبت أن المقاتلة من طراز "جيه ايه اس 39" كانت تقوم بمناورة في قاعدة "هات ياي" الجوية بجنوب تايلاند عندما سقطت وتحطمت.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق في أسباب تحطم الطائرة، فيما اعرب رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا عن تعازيه لعائلة الطيار.