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رقم الخبر: 184917 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: دوليات  
متمردون يتوصلون لاتفاق مع حكومة ساحل العاج

متمردون يتوصلون لاتفاق مع حكومة ساحل العاج

قال مفاوضون وجنود متمردون: إن جنودا ساخطين في ساحل العاج توصلوا لاتفاق مع الحكومة في وقت متأخر يوم الجمعة بعد خلاف على مكافآت هدد بتجدد تمرد في الجيش.

جاء الاتفاق بين الجنود ووفد الحكومة برئاسة وزير الدفاع خلال مفاوضات في بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.

وكانت قد استعرت الاشتبكات في ساحل العاج منذ حوالي شهر  بشأن مطالبة جنود لحقوقهم القليلة في الجيش والذي عملت الحكومة على محاولة إرضائهم من خلال منحهم بعض الامتيازات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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