متمردون يتوصلون لاتفاق مع حكومة ساحل العاج قال مفاوضون وجنود متمردون: إن جنودا ساخطين في ساحل العاج توصلوا لاتفاق مع الحكومة في وقت متأخر يوم الجمعة بعد خلاف على مكافآت هدد بتجدد تمرد في الجيش.