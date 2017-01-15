ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الشرطة الألمانية، تمكنت من ضبط ما يقدر بـ 155 كيلو متفجرات فى شقة ببلدة "لاوترإكن"، غرب ألمانيا، وألقت القبض على رجلين مشتبه فى ارتباطهما بعلاقات مع تنظيمات إرهابية.

ونقلت الوكالة الروسية، عن وكالة الأنباء الألمانية، قولها: "إن المتفجرات المضبوطة كانت محلية الصنع، وتحمل علامة الصليب المعقوف، وعليها رموز "إس إس"، ما يشير إلى أن المضبوطين قد يكون لهما علاقة بجماعات إرهابية يمينية مثل "النازيين الجدد".

وأوضحت مصادر أمنية، أن المشتبه بهما تتراوح أعمارهما ما بين 18 و24 عاما، ويرتبطان بعلاقات بمجموعات من النازيين الجدد.

فيما ترفع الأجهزة الأمنية فى ألمانيا، حالة التأهب، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان آخرها الهجوم ليلة عيد الميلاد على سوق محلى فى برلين، أسفر عن مقتل 12 وإصابة 48 آخرين.