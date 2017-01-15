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رقم الخبر: 184915 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: دوليات  
داعش يفرج عن شخصين بالفلبين.. ويحرق 65 منزلا شرق أفغانستان
اعتقال فرنسية وبلجيكية في طريقهما إلى داعش

داعش يفرج عن شخصين بالفلبين.. ويحرق 65 منزلا شرق أفغانستان

قال متحدث باسم الجيش الفلبيني: إن متحالفين مع تنظيم داعش الارهابي أفرجوا يوم السبت عن قبطان سفينة شحن كورية جنوبية وفلبيني من أفراد الطاقم كانا محتجزين منذ أكثر من ثلاثة أشهر في جزيرة جنوبية.

وقال الميجر فيلمون تان المتحدث باسم الجيش إن بارك تشولهونج قبطان السفينة دونج بانج جيانت2 المسجلة في كوريا الجنوبية والفلبيني جلين ألينداجاو نقلا إلى منزل حاكم الجزيرة بعد أن أفرجت عنهما جماعة أبو سياف.

وقال تان: إن أفراد فصيل إرهابي متمرد يتعاون مع الحكومة في جنوب الفلبين التي يغلب على سكانها المسيحيون ساعدوا في ترتيب الإفراج عن الرهينتين.

وتابع: أُفرج عنهما صباح السبت بمساعدة متمردين ينتمون للجبهة الوطنية لتحرير مورو، مضيفا أن مستشارا رئاسيا لجهود إحلال السلام نقلهما جوا من الجزيرة.

وكانت سفينة الشحن تبحر من كوريا الجنوبية إلى استراليا عندما اعتلاها عشرة من أفراد جماعة أبو سياف في أكتوبر تشرين الأول وخطفوا بارك وألينداجاو.

وقال المستشار الرئاسي للسلام جيساس دوريزا للصحفيين: إن الحكومة لم تدفع فدية غير أن بعض وسائل الإعلام قالت إنه من المعتقد أن مبلغا ما دفع.

وقال دوريزا للصحفيين: تعلمون سياسة الحكومة. نحن لا ندفع فدى ولكن إذا كان هناك أي نوع من المدفوعات قدم فنحن لم نلعب دورا في ذلك.

وكانت الجبهة الوطنية لتحرير مورو وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 1996 وتعهدت بمساعدة الرئيس رودريجو دوتيرتي في الإفراج عن الرهائن والتغلب على جماعة أبو سياف التي عرف عنها ضلوعها في جرائم خطف وذبح وتفجيرات وابتزاز.

وما زالت جماعة أبو سياف تحتجز نحو 25 شخصا في معقلها في جزيرة جولو حيث جرى نشر أكثر من عشرة آلاف جندي لقتال المتشددين.

*داعش" يحرق 65 منزلا شرق أفغانستان

الى ذلك أحرق أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي أكثر من 65 منزلا بولاية ننغارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء السبت 14 يناير/كانون الثاني.

وأكد المسؤولون المحليون أن أنصار تنظيم "داعش" أقدموا على إحراق المنازل في منطقة كوت، في وقت متأخر ليلة الجمعة على السبت.

كما أكد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغارهار عطا الله خوجياني، وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه تم حرق 65 منزلا على الأقل، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضاف خوجياني أنه تم هجر المنازل، عندما اقتحم أنصار الجماعة الإرهابية منطقتي "بادا جوندا" و"بار سيباي".

وأوضح مسؤولون محليون بمنطقة كوت أن أنصار "داعش" أحرقوا المنازل، بعد أن رفض سكان المنطقة مبايعتهم والتعهد بالولاء لهم.

من ناحية أخرى اعتقلت السلطات الهنغارية فرنسية تبلغ من العمر 19 عاما وبلجيكية في الثامنة عشرة من العمر، ليل الخميس الجمعة، على الحدود في المجر بموجب مذكرة توقيف أوروبية للاشتباه بسعيهما الالتحاق بالمتطرفين.

وأوقفت الشابتان في مركز روجكي الحدودي بينما كانتا على متن حافلة متوجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا، كما قال ناطق باسم الشرطة لوكالة الانباء المجرية الرسمية.

وقال غيورغي باكوندي مستشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان لشؤون الأمن الداخلي للتلفزيون الوطني إن المشتبه بهما اللتان كانت إحداهما تحمل جواز سفر مزورا، اعتقلتا بموجب مذكرة توقيف أوروبية "لعلاقتهما بمنظمة إرهابية".

ويشتبه بأنهما كانتا تحاولان الالتحاق بصفوف تنظيم داعش في سوريا عن طريق بلغاريا ثم تركيا، وهو مسار يسلكه الراغبون في الانضمام للمتطرفين بدلا من الرحلات الجوية.

وكان قاض لمكافحة الإرهاب في باريس اتهم الشابة الفرنسية في أبريل 2016 بـ "المشاركة في عصابة أشرار"، ثم أخضعت لمراقبة قضائية. وذكر مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحقها بعد ذلك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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