قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا "لفترة من الوقت على الأقل" وإنه أيضا لن يلتزم بسياسة "صين واحدة" إلى أن يرى تقدما من بكين فيما يتعلق بالعملة والتجارة.

وقال ترامب في المقابلة التي أجرتها الصحيفة على مدى ساعة ونشرتها يوم الجمعة: إذا سارت الأمور على ما يرام وإذا ساعدتنا روسيا حقا.. فلماذا يفرض أحد عقوبات على أحد يفعل أشياء رائعة فعلا؟

وذكرت الصحيفة أن ترامب أشار إلى إمكانية إلغاء العقوبات إذا أبدت روسيا مساعدتها في مكافحة الإرهابيين وحققت أهدافا أخرى مهمة لواشنطن. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما قد فرضت هذه العقوبات في نهاية ديسمبر كانون الأول ردا على هجمات إلكترونية تردد أن موسكو قامت بها.

وأبلغ ترامب الصحيفة أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أدائه اليمين رئيسا في 20 يناير كانون الثاني.

وتابع: أعتقد أنهم يريدون اللقاء وهذا مناسب تماما معي.

وبسؤاله عما إذا كان سيؤيد سياسة "صين واحدة" بشأن تايوان والتي التزمت بها الولايات المتحدة في علاقاتها مع بكين على مدى عقود قال ترامب "كل شيء يخضع للتفاوض بما في ذلك سياسة صين واحدة".

وأغضب ترامب الصين بتلقيه مكالمة تهنئة بعد فوزه في الانتخابات من رئيسة تايوان وبتشكيكه في سياسة صين واحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أقرت موقف الصين المتمثل في وجود صين واحدة فقط وأن تايوان جزء من الصين.

وقال ترامب من قبل إنه سيسم الصين بالمتلاعب في العملة بعد توليه الرئاسة. وفي المقابلة قال إنه لن يتخذ هذه الخطوة في يومه الأول في البيت الأبيض مضيفا "سأرغب في الحديث معهم أولا.

في سياق آخر انطلق أسبوع من الاحتجاجات يوم السبت قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بمسيرة للحقوق المدنية في واشنطن ينظمها نشطاء غاضبون من تعليقات الرئيس الجمهوري المنتخب بشأن الأقليات ومن بينهم المسلمون والمكسيكيون.

ويخطط زعيم الحقوق المدنية القس آل شاربتون لقيادة مسيرة على امتداد الحديقة الوطنية وصولا إلى النصب التذكاري لمارتن لوثر كينج على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مبنى الكونجرس حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس في 20 يناير كانون الثاني.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية الأولى ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وبتقييد الهجرة من الدول الإسلامية فضلا عن وعوده باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تنقل الوظائف إلى خارج الولايات المتحدة.

ويعجب أنصار ترامب بخبرته في مجال الأعمال التجارية كقطب للتطوير العقاري ونجم في تلفزيون الواقع ويرون أنه يمتلك القدرة على حل المشكلات والأزمات السياسية.

وأثارت تعليقات ترامب المثيرة للجدل بشأن المهاجرين والنساء وتعهده بإلغاء قانون الرعاية الصحية أحد أهم إنجازات الرئيس باراك أوباما غضب كثير من اليساريين الذين يخططون لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات.

وقال شاربتون "مسيرة 2017 ستجمع الناس معا للإصرار على التغيير والمساءلة... دونالد ترامب وإدارته بحاجة إلى الإصغاء لصوتنا ومخاوفنا."

*مستشار الرئيس الامريكي الجديد هاتف سفير روسيا

الى ذلك أجرى مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي اتصالا بسفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك، حسبما نقلته وكالة رويترز نقلا عن شون سبايسر الناطق باسم ترامب.

وأوضح سبايسر يوم 13 يناير/كانون الثاني، في أثناء مؤتمر صحفي أن الحديث المذكور جرى يوم 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بحث الطرفان إعداد مكالمة هاتفية مقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيب الأخير يوم 20 من الشهر الحالي.

وأفادت رويترز في الوقت نفسه نقلا عن 3 مصادر مطلعة بأن فلين أجرى مع كيسلياك 5 مكالمة هاتفية في اليوم ذاته (28 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، في الفترة بين إبلاغ السفارة الروسية بالعقوبات الأمريكية الجديدة وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتناعه عن الرد بالمثل، لكي لا ينزل إلى مستوى إدارة أوباما.

وأضافت رويترز أن الطرفين بحثا عن طريق الهاتف مسائل متعلقة بالاتصالات بين فريق ترامب والسلطات الروسية في ظل مزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن "تدخل روسي" في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

*برلين تتهم موسكو بتقويض العلاقات الأوروبية الأمريكية

من جهتها اتهمت أجهزة الاستخبارات الألمانية روسيا بالعمل الممنهج على تقويض العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "شبيغل" يوم السبت 14 يناير/كانون الثاني، نقلا عن تقارير أعدها جهاز الاستخبارات الفدرالي الألماني بالاشتراك مع المكتب الاتحادي الفدرالي لحماية الدستور، أن موسكو تقوم منذ سنوات بالضغط على دول الاتحاد الأوروبي "محاولة عن قصد تأزيم الصراعات الاجتماعية الموجودة، خاصة في الدول الغربية"، ساعية إلى "التشكيك في العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة".

هذا ويدور الحديث حاليا في الحكومة الألمانية حول كيفية تقديم هذا التقرير إلى أعضاء البوندستاغ (مجلس النواب الاتحادي)، وما إذا كانت هناك ضرورة لإطلاع الرأي العام بمحتوى هذا التقرير.

وكان رئيس بلغاريا روسن بليفنيلييف قد زعم في وقت سابق، أن روسيا تحاول زعزعة استقرار أوروبا عن طريق البلقان، مشيرا إلى أن لدى موسكو عديد الطرق لتقويض وحدة الاتحاد الأوروبي.

وادعى بليفنيلييف أن روسيا تستخدم الدعاية وتمول القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تناهض التكامل الأوروبي.

وتناقض هذه المزاعم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يؤكد فيها باستمرار على سعي ورغبة موسكو في تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي، نافيا صحة التصريحات التي تتهم موسكو بالتدخل في قضايا أوروبا الداخلية.