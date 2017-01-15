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رقم الخبر: 184912 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
صفقات بورصة السلع تلامس 256 مليون دولار
في أسبوع

صفقات بورصة السلع تلامس 256 مليون دولار

عقدت بورصة السلع الايرانية بالأسبوع المنتهي 12 يناير/ كانون الثاني 2017، صفقات بيع 552 ألفاً و209 أطنان من السلع بنحو 256 مليون دولار، حيث سجلت المبيعات نمواً بـ28ر50% و33ر13% من حيث الحجم والسعر قياساً بالأسبوع الماضي.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية لقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 259 ألفاً و551 طناً من السلع بنحو 125 مليون دولار. وبيع بالقاعة 140 ألفاً و475 طناً من الصلب، و7670 طناً من النحاس، و1280 طناً من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و6 أطنان من مكثف المعادن الثمينة، و110 أطنان من خام الحديد، و5 كيلوغرامات من الذهب.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية للمشتقات النفطية والبتروكيماوية، بيع 245 ألفاً و551 طناً من السلع بأكثر من 106 ملايين دولار. وبيع بالقاعة المذكورة 90 ألفاً و151 طناً من أنواع القير، و30 ألفاً و538 طناً من المواد البوليمرية، و73 ألفاً و500 أطنان من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و19 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و19 ألفاً و882 طناً من المواد الكيماوية، و11 ألفاً و400 طن من الكبريت، و980 طناً من عازل الرطوبة، و100 طن من غاز الأرغون. فيما بلغت صفقات قاعة المنتجات الزراعية 90 ألفاً و740 طناً من المنتجات لامست 24 مليون دولار.

 
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