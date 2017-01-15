قال مساعد بنك (ملي) للشؤون الدولية والعملة الأجنبية: ان العلاقات الخارجية للبنوك الايرانية تحسنت بعد التوقيع على خطة العمل المشتركة بين ايران ومجموعة (5+1)، مستدركاً بأنه لا تزال هناك بعض العراقيل الفنية والتجارية والسياسية التي تعترض تحرك البنوك الايرانية.

وأشار غلام رضا بناهي، خلال حديثه لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن معظم البنوك الايرانية لديها تعامل وتبادل مع البنوك الأجنبية وتقوم بعمليات فتح الاعتمادات (L.C) وتحويل المبالغ.

وحول عدم استخدام بعض البنوك الايرانية المعايير الدولية، نوه بناهي الى أن هذا الأمر طبيعي فقد كانت البنوك الايرانية بعيدة عن النظام المالي العالمي لأكثر من 10 سنوات نتيجة الحظر الذي فرض على ايران، والنظام المالي العالمي استخدم معايير جديدة خلال هذه الفترة بينما لم تقم البنوك الايرانية بتحديث معاييرها، وبقيت تستخدم المعايير القديمة.

ولفت بناهي الى أن النظام المالي العالمي يستخدم أساليب حديثة في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الارهاب، والبنوك الايرانية بحاجة الى استخدام هذه المعايير إذا أرادت أن تتعامل مع البنوك العالمية. كما أشار الى أن البنوك العالمية في الوقت الراهن تسعى الى المشاركة في المشاريع الكبيرة في ايران وتمويل المشاريع، وبالتالي فانها لا تولي اهتماماً كبيراً لعمليات التبادل المالي الصغيرة.

وفي السياق، تطرق المدير التنفيذي لاتحاد المنتجين الماليزيين الى الذكرى السنوية للتوقيع على الاتفاق النووي، معتبراً ان إلغاء الحظر عن ايران جعلها تتحول الى بوابة التجارة مع آسيا المركزية والشرق الأوسط.

وأشار يؤو أون تين، خلال حديثه لمراسل (إرنا)، الى أن إلغاء الحظر وفر فرصة لا مثيل لها ليس لإيران وحسب، وإنما لسائر دول العالم لتتمكن من تطوير تعاونها الاقتصادي والتجاري مع ايران. ونوه تين الى أن الحظر كان يفرض القيود في التجارة مع ايران، غير ان الطريق التجاري مع ايران اليوم فتح وان المنتجين والتجار والمصدرين يستطيعون استئناف التعاون مع ايران على الرغم من وجود بعض العراقيل كالتبادل المالي بين الجانبين. وشدد على أن رجل الأعمال الماليزيين يبحثون في الوقت الراهن عن فرص لدخول السوق الايرانية الكبيرة، وفي نفس الوقت ليستفيدوا من التجارب الايرانية.

ولفت المدير التنفيذي لاتحاد المنتجين الماليزيين الى أن أعضاء الاتحاد يصلون الى ألفين 800 عضو، ومن المؤكد أن من بين هؤلاء شركات كبيرة يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً على صعيد البتروكيماويات والمعدات الإلكترونية والكهربائية والصناعات الغذائية والزراعية.