حلت إيطاليا في المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة للبضائع الايرانية في الأشهر التسعة الماضية، وذلك باستيرادها أكثر من 678 ألف طن من البضائع بقيمة أكثر من 385 مليون دولار.

وتظهر الإحصاءات الأولية للجمارك الإيرانية أن حجم ما استوردته ايطاليا من ايران كان الأكبر من بين ما استوردته من 40 دولة خلال الفترة المذكورة. وبلغ حجم استيراد ايطاليا من ايران في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 464 مليوناً و276 ألفاً و573 دولاراً أي ما يقل نحو 17 بالمائة عما بلغ هذا العام.