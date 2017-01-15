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رقم الخبر: 184908 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
سكة الحديد الإيرانية تتصل بروسيا وآذربايجان الشهر القادم
لخفض تكلفة نقل البضائع

سكة الحديد الإيرانية تتصل بروسيا وآذربايجان الشهر القادم

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عن وجود اهتمام بالغ في تصدير السلع والبضائع من محافظة ألبرز (شمال غرب طهران) الى روسيا وآذربايجان، مؤكداً ان سكة الحديد الايرانية ستصل في غضون شهر الى البلدين، مما يؤدي الى خفض تكلفة نقل البضائع.

وأشار محمود واعظي في اجتماع لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم في مدينة كرج مركز محافظة ألبرز، اليوم السبت، الى أن المباحثات جرت مع 5 دول في اتحاد أوراسيا لخفض التعرفة الجمركية، منوهاً الى أن 3 جولات من المباحثات جرت في هذا الخصوص، وقد تم الاتفاق على البضائع التي يشملها خفض التعرفة الجمركية ليمكن تصدير البضائع الايرانية الى هذه البلدان بضريبة جمركية منخفضة.

ولفت واعظي الى أن الحكومة تولي أهمية لتطوير القطاع الاقتصادي في محافظة ألبرز، معتبراً ان الاهتمام بتصدير البضائع يحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المحافظة، مؤكداً ان مطار (بيام) لنقل البضائع الذي يقع في المحافظة يلعب دوراً في هذا الإطار. وشدد على أن الحكومة تبذل مساعيها من أجل إزالة العراقيل الاقتصادية والتجارية والفنية.

 
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