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رقم الخبر: 184907 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
روسيا تدعو إيران للحضور في منتدى بطرسبورغ

روسيا تدعو إيران للحضور في منتدى بطرسبورغ

دعت روسيا الشركات الإيرانية في القطاعين الخاص والعام للحضور في منتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي الذي سينعقد قريباً بـموسكو.

وتحتضن مدينة سان بطرسبورغ، عاصمة روسيا الثقافية، مطلع يونيو المقبل حتى 3 من نفس الشهر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ21.

ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثاً دولياً سنويا فريداً من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم ككل. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في الجلسة العامة للمنتدى.

 
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