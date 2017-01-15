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رقم الخبر: 184906 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
تأسيس شركة زراعية إيرانية-إيطالية مشتركة

تأسيس شركة زراعية إيرانية-إيطالية مشتركة

قامت شركة ايرانية وشركة (نيتشر اس.آر.ال) الايطالية بتأسيس شركة استثمار مشتركة بغية زراعة منتجات تتطابق مع المعايير الأوروبية للتصدير الى هذه القارة.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان شركة (أوبرو) الايرانية وشركة (نيتشر اس.آر.ال) الايطالية قامتا بتأسيس شركة (أوبرو نيتش) للاستثمار المشترك بغية زراعة منتجات تتطابق مع المعايير الأوروبية للتصدير الى هذه القارة. وتعتزم هذه الشركة الحصول على معايير جديدة من خلال دمج المصادر الايرانية والتكنولوجيا الايطالية الحديثة.

وتسعى (أوبرو نيتش) للاستثمار المشترك الى التواجد بشكل دائم في السوق، وانتاج محصولات لم يتم استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة فيها إلا بشكل قليل جداً وأقل مستوى للتأثير السلبي على البيئة. كما تعتزم الشركة أن تصبح في مقدمة الشركات النشطة في قطاع الزراعة في الشرق الأوسط مع حلول 2020 وتحويل هذا القطاع الى قطاع حديث وزيادة الصادرات غير النفطية في الشرق الأوسط.

 
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