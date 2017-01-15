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رقم الخبر: 184904 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: عربيات  
شهداء وجرحى من المدنيين في قصف تركي على ريف حلب الشرقي

شهداء وجرحى من المدنيين في قصف تركي على ريف حلب الشرقي

استشهاد وجرح عدد من المدنيين في قصف مدفعي وجوي تركي على بلدة تادف ومدينة الباب في ريف حلب الشرقي، والمرصد السوري المعارض يحصي مقتل نحو 232 مدنياً وإصابة أكثر من 1000 آخرين من جراء هذا القصف.

استشهد 12 مدنياً، إضافة إلى عدد من الجرحى بقصف مدفعي وجوي تركي استهدف بلدة تادف ومدينة الباب بريف حلب الشرقي، وفق ما افاد مراسل الميادين.

وقد أحصى المرصد السوري المعارض مقتل نحو 232 مدنياً وإصابة أكثر من 1000 آخرين من جراء القصف التركيّ وإطلاق النار في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة داعش منذ الثالث عشر من من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي السياق نفسه، قُتل 18 عنصراً من داعش بقصف الطائرات التركية  14 موقعاً لداعش في شمال سوريا، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان التركية.

ووفق رئاسة الأركان فإن عملية درع الفرات في الشمال السوريّ أدّت حتى اليوم إلى مقتل 1518 عنصراً من داعش لتشير إلى بلوغ القوات المشاركة في هذه العملية الأحياء الغربية والشمالية الخارجية لمدينة الباب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / الميادين
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