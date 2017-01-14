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|رقم الخبر: 184899
|تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017
|الوقت: 15:23
|الاقسام: سياحة
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تجذب الكثير من الرحالة والسياح سنويا
سامان.. محور سياحي يتمتع بمناخ جيد ومناظر طبيعية خلابة
تقع منطقة سامان السياحية في هضبة جبال زاكرس بمحافظة جهار محال وبختياري وسط غرب إيران، التي تمتاز بالأماکن السياحية الطبيعية.
تعتبر منطقة سامان المحور السياحي في المحافظة التي تستقبل سنويا أكثر من مليوني سائح الى هذه المنطقة الخلابة التي تتمتع بمناخ جيد جدا وطقس هادئ لطيف خاصة حوالى نهر «زايندة رود».
وتعرف هذه المنطقة بقطب ايران الزراعي توجد فيها انواع مختلفة من الاشجار والفواكة مثل الخوخ والمشمش واللوز والجوز... تجذب الكثير من الرحالة والسياح اليها.
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