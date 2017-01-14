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|رقم الخبر: 184898
|تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017
|الوقت: 15:21
|الاقسام: ثقافة وفن
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«لولو» ضيف مهرجان «ايندي فايس» الاميركي
يشارك الفيلم الانيميشني الايراني «لولو» للمخرجين كيانوش عابدي ونيما مجلسي بفعاليات مهرجان «ايندي فايس» الاميركي.وستقام فعاليات المهرجان بين الـ 25 حتى الـ 27 من آب/أغسطس 2017 في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الاميركية.ويشارك في فعاليات هذه الدورة من المهرجان 1500 سينمائي من 75 دولة.
وعلى مدى ثلاثة ايام سينضم المهرجان ورشات تعاملية وتعليمية اضافة الى مؤتمرات وندوات تعقب عروض الافلام المشاركة.
وسيهدي المهرجان جوائزه في 25 فئة منها افضل فيلم وأفضل تصوير وأفضل ممثل وممثلة.
بالتزامن مع ذلك، يشارك فيلم «لولو» في «ليالي الانيميشن في نيويورك» وهي امسية مخصصة لعرض افلام الأنيميشن. وسيعرض الفيلم يوم الاربعاء 13 من ابريل القادم ضمن العرض الشهري لأمسيات «ليالي الأنيميشن في نيويورك».
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