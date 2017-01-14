«لولو» ضيف مهرجان «ايندي فايس» الاميركي يشارك الفيلم الانيميشني الايراني «لولو» للمخرجين كيانوش عابدي ونيما مجلسي بفعاليات مهرجان «ايندي فايس» الاميركي.وستقام فعاليات المهرجان بين الـ 25 حتى الـ 27 من آب/أغسطس 2017 في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا الاميركية.ويشارك في فعاليات هذه الدورة من المهرجان 1500 سينمائي من 75 دولة.