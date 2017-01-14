فارقت الفنانة القديرة كريمة مختار عالمنا، الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد أن أجرت عمليات جراحية دقيقة بالمعدة، احتجزت على إثرها بمستشفى بالمعادي.

تركت الفنانة الكبيرة رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، يصل إلى 133 عملا فنيا، تاركة بصمة مميزة، وبخاصة في أدوار الأم الحنون. وتعتبر الفنانة كريمة مختار أشهر الفنانات اللاتي أدّين دور الأم باقتدار كبير، وكان أبرز أدوارها كأم في أفلام «الحفيد»، و«يا رب ولد»، و«بالوالدين إحسانا»، ومسرحية «العيال كبرت»، ومسلسل «حمادة عزو»، وقد برعت في تقديم الدور ذاته بأسلوب مميز. وكانت دوما تعتبر ذلك نوعا من التحدي الفني.

ولدت الفنانة الراحلة كريمة مختار في القاهرة عام 1934، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في بدايتها ببرامج الأطفال مع بابا شارو، ثم عملت لسنوات في اﻹذاعة.

بدأت عطيات محمد البدري، وهو الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار، عملها في السينما بعد زواجها من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، في فيلم «المستحيل» وشاركت بعد ذلك في بطولة العديد من الأفلام، واشتهرت بأداء شخصية الأم.

من أشهر أفلامها: «الحفيد»، «ومضى قطار العمر»، و«نحن لا نزرع الشوك»، «وتمضي الأيام»، و«أميرة حبي أنا»، و«الشيطان يعظ»، و«يا رب ولد»، و«رجل فقد عقله».

بعد تقديمها مسلسل «يتربي في عزو» مع الفنان يحيي الفخراني، ارتبط بها لقب «ماما نونا»، وأصبح الجميع ينادونها بهذا الاسم. واعتبرها كثيرون خليفة للفنانة أمينة رزق والفنانة فردوس محمد في آداء أدوار الأم.