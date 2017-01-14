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رقم الخبر: 184896 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:22 الاقسام: ثقافة وفن  
«لانتوري» يشارك في «منار صوفية» البلغاري

«لانتوري» يشارك في «منار صوفية» البلغاري

يشارك الفيلم الايراني «لانتوري» للمخرج رضا درميشيان في الدورة التاسعة لمهرجان «منار صوفية» الدولي للافلام في بلغاريا.

ويحكي الفيلم قصة عاطفية والفيلم حاصل على جائزة افضل هندسة صوتية في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، كما لاقى اقبالاً واسعاً من الجمهور السينمائي لدى عرضه المحلي.

عرض «لانتوري» حتى الآن في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان زيورخ في سويسرا بدورته الثانية، وحصل فيه على جائزة افضل فيلم، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان «برنشفيك» الدولي الذي اقيم في ألمانيا، وحصل على جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان سينة-ايران في تورنتو بكندا وجائزة الفيلم المختار من قبل المشاهدين في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية بأستراليا، كما اختير«لانتوري» بوصفه أفضل فيلم في ستة مهرجانات عالمية من الدرجة الاولى هي: برلين وكارلفي فاري ووارسو وشانغهاي وماردل لاتا وغوا.

الفيلم حاصل على جائزة افضل هندسة صوتية في الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، كما لاقى اقبالاً واسعاً من الجمهور السينمائي لدى عرضه المحلي.

عرض «لانتوري» حتى الآن في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان زيورخ في سويسرا بدورته الثانية، وحصل فيه على جائزة افضل فيلم، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان «برنشفيك» الدولي الذي اقيم في المانيا، وحصل على جائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور في مهرجان سينة-ايران في تورنتو بكندا وجائزة الفيلم المختار من قبل المشاهدين في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية بأستراليا، كما اختير «لانتوري» بوصفه أفضل فيلم في ستة مهرجانات عالمية من الدرجة الاولى هي: برلين وكارلفي فاري ووارسو وشانغهاي وماردل لاتا وغوا.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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