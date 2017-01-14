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رقم الخبر: 184895 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:23 الاقسام: ثقافة وفن  
أفلام ايرانية تحصد جوائز مهرجان «جايبور»الهندي

أفلام ايرانية تحصد جوائز مهرجان «جايبور»الهندي

أهدى مهرجان «جايبور» الدولي بالهند في دورته التاسعة جوائزه الى الأفلام الايرانية «المعكوس» (وارونكي) للمخرج بهنام بهزادي و«اروند» للمخرج بوريا آذربايجاني و«البنت» للمخرج مهرداد حسني.

وحصل الفيلم السينمائي «المعكوس» على جائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو للمهرجان بينما نال الفيلم السينمائي «اروند» جائزة أفضل فيلم حربي.

وفاز الفيلم القصير «البنت» بجائزة أفضل فيلم من قسم التنافسي الدولي.

ويقام المهرجان سنويا منذ عام 2009 ويهدف الى خلق طرق لتقدم السينمائيين الشباب وتبادل المعلومات والأفكار والثقافة مابين الهند ومختلف الدول.

وتتنافس في هذه الدورة للمهرجان 50 فيلما في القسم الروائي و14 فيلما في القسم الافلام الوثائقية القصيرة و56 فيلما في قسم أفلام الانيميشن القصيرة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته التاسعة في الـ7 من يناير واستمرت حتى الـ11 منه بمدينة جايبور الهندية.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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