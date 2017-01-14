افتتح الفيلم السينمائي الايراني «نفس» للمخرجة نرجس آبيار فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «منار صوفيا» في بلغاريا.وقد عرض الفيلم مساء الخميس 12 من كانون الثاني/يناير في قسم افلام الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن فعاليات المهرجان.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الاحد 29 من كانون الثاني/يناير بعرض العديد من الافلام السينمائية.

فيلم «نفس» يعرض في الوقت الراهن في صالات العرض المحلية حيث يلاقي اقبالاً جيداً من قبل الجمهور السينمائي الايراني، ويتولى عرضه الدولي محمد اطبائي.

وتدور احداث الفيلم حول الحرب الصدامية المفروضة على ايران في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ويروي قصة أربعة أطفال وهم بهار ونادر وکمال ومريم، أطفال برفقة أبيهم «غفور» الذي ادّى دوره الفنان مهران أحمدي وجدّتهم التي ادت دورها الفنانة «بانته آ بناهي ها»، وعالم هؤلاء الأطفال عالم يفيض بالأحلام والرؤى...

وكان الفيلم قد عرض في مهرجان فجر السينمائي والماضي بدورته الـ 34 وحصل على جائزة افضل ممثلة وجائزة افضل دور ثانوي منه.