  • السبت ١٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184893 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: ثقافة وفن  
المخرج الايراني توكلي في ألمانيا لعرض فيلمه «مواليد 65»

المخرج الايراني توكلي في ألمانيا لعرض فيلمه «مواليد 65»

تبدأ اليوم الاحد 15 يناير عروض الفيلم السينمائي الايراني «مواليد 65» للمخرج مجيد توكلي في ألمانيا.

ويعرض الفيلم الذي انتجه محمدمهدي عسكربور في مدينة كالن الألمانية ومن ثم ستتابع عروضه في مدن اخرى.

فيلم «مواليد 65» (متولد 65) هو اول افلام المخرج مجيد توكلي وقد رُشح في مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ 34، لجائزة افضل مخرج في قسم «النظرة الجديدة».

وجاء في ملخص الفيلم: «عندما تخوض لعبة ما وتصبح واقعاً يجب عليك الاستمرار حتى النهاية...»، إذ يروي الفيلم قصة شاب وشابة يحلمان بالثراء، فيظهران بشخصيات مختلفة في المجتمع لعلهما يحققان الحلم، فيذهبان في يوم من الايام الى عمارة لغاية الشراء، لكنهما يواجهان بعض الحقائق.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8265 sec