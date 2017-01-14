تبدأ اليوم الاحد 15 يناير عروض الفيلم السينمائي الايراني «مواليد 65» للمخرج مجيد توكلي في ألمانيا.

ويعرض الفيلم الذي انتجه محمدمهدي عسكربور في مدينة كالن الألمانية ومن ثم ستتابع عروضه في مدن اخرى.

فيلم «مواليد 65» (متولد 65) هو اول افلام المخرج مجيد توكلي وقد رُشح في مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ 34، لجائزة افضل مخرج في قسم «النظرة الجديدة».

وجاء في ملخص الفيلم: «عندما تخوض لعبة ما وتصبح واقعاً يجب عليك الاستمرار حتى النهاية...»، إذ يروي الفيلم قصة شاب وشابة يحلمان بالثراء، فيظهران بشخصيات مختلفة في المجتمع لعلهما يحققان الحلم، فيذهبان في يوم من الايام الى عمارة لغاية الشراء، لكنهما يواجهان بعض الحقائق.