سيتم يوم الاثنين ازاحة الستار عن احدث الإصدارات حول الدراسات الايرانية وهما كتابان بعنوان: «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» و«الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» وذلك في منتدى حملة الاقلام التابع لمؤسسة بيت الكتاب.

وسيقام حفل التدشين اليوم 16 يناير في منتدى حملة الاقلام بطهران وذلك ضمن جلسات الدراسات الايرانية ومتخصصي الدراسات الايرانية.

وكتاب «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» هو من تأليف الدكتور اصغر عبدلي وكتاب «الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» تاليف علي رضا زماني.

وسيشارك في حفل التدشين عدد من اساتذة الجامعات والباحثين في مجال البيئة.

ويعطي كتاب «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» لمؤلفه اصغر عبدلي احدث المعطيات في شكل ومحتوى مناسب وتطبيقي. فيما يعد كتاب «الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» تاليف علي رضا زماني اول دليل ميداني للعناكب والعقارب في الشرق الاوسط ويتضمن اكثر صورة لأكثر من 230 صنفا من العناكب والعقارب.