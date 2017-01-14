  • السبت ١٥ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184892 تاريخ النشر: كانون الثاني 14, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: ثقافة وفن  
أحدث الإصدارات حول الدراسات الايرانية في منتدى حملة الاقلام
الاثنين ازاحة الستار عن..

أحدث الإصدارات حول الدراسات الايرانية في منتدى حملة الاقلام

سيتم يوم الاثنين ازاحة الستار عن احدث الإصدارات حول الدراسات الايرانية وهما كتابان بعنوان: «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» و«الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» وذلك في منتدى حملة الاقلام التابع لمؤسسة بيت الكتاب.

وسيقام حفل التدشين اليوم 16 يناير في منتدى حملة الاقلام بطهران وذلك ضمن جلسات الدراسات الايرانية ومتخصصي الدراسات الايرانية.

وكتاب «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» هو من تأليف الدكتور اصغر عبدلي وكتاب «الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» تاليف علي رضا زماني.

وسيشارك في حفل التدشين عدد من اساتذة الجامعات والباحثين في مجال البيئة.

ويعطي كتاب «الدليل الميداني لأسماك المياه الداخلية الايرانية» لمؤلفه اصغر عبدلي احدث المعطيات في شكل ومحتوى مناسب وتطبيقي. فيما يعد كتاب «الدليل الميداني للعناكب والعقارب في ايران» تاليف علي رضا زماني اول دليل ميداني للعناكب والعقارب في الشرق الاوسط ويتضمن اكثر صورة لأكثر من 230 صنفا من العناكب والعقارب.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec